Дело в том, что неизвестные решили развлечься и запустили салют. Об этом пишет ряд местных телеграмм-каналов, передает 24 канала.

В Вмане, несмотря на запрет, паломник запустил фейерверк

Соответствующие видео уже активно распространяются по сети. Авторы видео возмущаются таким поступком, отмечая, что эти "праздничные" салюты испугали пол района.

В Киеве неизвестные запустили салют: смотрите видео

Некоторые украинцы продолжают использовать пиротехнику во время военного положения, запуская фейерверки, салюты, а иногда поджигая петарды. Некоторые даже умудряются запускать фейерверки во время воздушной тревоги. Подобный случай произошел в Одессе 3 июня. Тогда несколько одесситов запустили в Приморском районе салюты во время воздушной тревоги – в момент, когда враг выпустил из акватории Черного моря крылатые ракеты.

Если шутники и посмеялись, то местным жителям было совсем не до смеха, поскольку громкие звуки салюта похожи на взрывы. Салюты запускали возле здания СБУ, поэтому правоохранители быстро вычислили и задержали "шутников", но в социальных сетях разгорелся скандал – люди требовали строго наказать виновных. Почему запуски фейерверков и петард во время войны – это неэтично

Заметим, что еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину многие украинские военные страдали посттравматическим стрессовым расстройством. И каждый такой "праздничный" взрыв пробуждал в памяти ужасающие звуки разорванных вражеских снарядов. После 24 февраля трудно найти человека, у которого звук салютов и петард не ассоциировался бы с российскими обстрелами.

Также фейерверки буквально убивают уличных животных и домашних питомцев. В частности, каждую новогоднюю ночь на местах, где запускали фейерверки и салюты, находят мертвых птичек, белок и порой даже собак. Птицы дезориентируются при громких звуках и попадают в деревья, дома и высоковольтные провода.

А домашние животные, чаще всего собаки , настолько пугаются, что могут почувствовать одышку, опорожниться или вырваться из поводка во время прогулки и убежать. Иногда из-за этого они попадают под машину. Редко, но бывают случаи, что собаки гибнут дома, поскольку не выдерживают стресса и умирают от испуга из-за остановки сердца.

К теме – последствия фейерверков, о которых стоит знать: смотрите видео