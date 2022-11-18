Річ у тім, що невідомі вирішили розважитися та запустили салют. Про це пише низка місцевих телеграм-каналів, передає 24 канал.

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Відповідні відео вже активно ширяться мережею. Автори відео обурюються таким вчинком, зазначаючи, що ці "святкові" салюти налякали пів району.

У Києві невідомі запустили салют: дивіться відео

Деякі українці продовжують використовувати піротехніку під час воєнного стану, запускаючи феєрверки, салюти, а іноді підпалюючи петарди. Дехто навіть примудряється запускати феєрверки під час повітряної тривоги. Подібний випадок стався в Одесі 3 червня. Тоді декілька одеситів запустили в Приморському районі салюти під час повітряної тривоги – в момент, коли ворог випустив з акваторії Чорного моря крилаті ракети.

Якщо "жартівники" й посміялися, то місцевим жителям було зовсім не до сміху, оскільки гучні звуки салюту схожі на вибухи. Салюти запускали біля будівлі СБУ, тож правоохоронці швидко вирахували та затримали "жартівників", але у соціальних мережах розгорівся скандал – люди вимагали якнайсуворіше покарати винних. Чому запуски феєрверків і петард під час війни – це неетично

Зауважимо, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало українських військових страждали на посттравматичний стресовий розлад. І кожен такий "святковий" вибух пробуджував у пам'яті жахливі звуки розірваних ворожих снарядів. Після 24 лютого важко знайти людину, в якої б звук салютів та петард не асоціювався б з російськими обстрілами.

Також феєрверки буквально вбивають вуличних тварин та домашніх улюбленців. Зокрема кожної новорічної ночі на місцях, де запускали феєрверки та салюти, знаходять мертвих пташок, білок й деколи навіть собак. Птахи дезорієнтуються при гучних звуках та потрапляють у дерева, будинки та високовольтні проводи.

А домашні тварини, найчастіше собаки, настільки лякаються, що можуть відчути задишку, випорожнитись або ж вирватися з повідця під час прогулянки й втекти. Деколи через це вони потрапляють під машину. Рідко, але трапляються випадки, що собаки гинуть вдома, оскільки не витримують стресу та помирають від переляку через зупинку серця.

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