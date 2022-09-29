Как пишет 24 канал, в этом году чествование жертв нацистских военных преступлений в Бабьем Яру происходит в условиях новой войны. Поэтому власти приняли соответствующие меры безопасности.

Важный Настоящий ад: 81 год назад произошли массовые расстрелы в Бабьем Яру

В частности, на входе правоохранители проверяли вещи через специальные рамки на наличие взрывчатых предметов. Хотя и официальных мероприятий, как в 2021 году, нет.

На лестнице самого памятника и возле него неравнодушные граждане в память о жертвах Бабьего Яра приносили разноцветные лампадки и цветы – желтые, синие, красные, фиолетовые, белые и т.д. Там также присутствовали министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и мэр Киева Виталий Кличко.

Они выступили с общей концепцией "Годовщина во времена боли". Это символизирует то, что боль – не в прошлом, она жива, и является живой раной в душе каждого сознательного человека за каждую трагедию и потерянную жизнь.

В Киеве 29 сентября почтили память жертв в Бабьем Яру / Фото 24 канал (Валентина Полищук)

Со своей стороны Президент Украины Владимир Зеленский также отметил жертв расстрелов в Бабьем Яру. Глава государства возложил цветы к памятнику жертвам трагедии на территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Президент также почтил память евреев, расстрелянных нацистами в Бабьем Яру, установив лампадку у мемориального знака "Менора".

Зеленский подчеркнул, что и сейчас, во время 81-й годовщины с начала массовых расстрелов в Бабьем Яру, трагедия снова повторяется. Поэтому глава государства отметил необходимость наказаний всех причастных к этим преступлениям.

К сожалению, подобные преступления против человечества имеют место и сегодня. В частности, на нашей украинской земле. Преступники, вызывающие такие трагедии, обязательно должны быть наказаны. Чтобы у диктаторов и тиранов не было желания повторять что-либо подобное в будущем,

– подчеркнул президент.

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