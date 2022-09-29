Як пише 24 канал, цьогоріч вшанування жертв нацистських воєнних злочинів у Бабиному Яру відбувається в умовах нової війни. Тож влада вжила відповідні заходи безпеки.

Важливо Справжнє пекло: 81 рік тому сталися масові розстріли в Бабиному Яру

Зокрема, на вході правоохоронці перевіряли речі через спеціальні рамки на наявність вибухових предметів. Хоч і офіційних заходів, як у 2021 році, немає.

На сходах самого пам'ятника та біля нього небайдужі громадяни на вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру приносили різнокольорові лампадки і квіти – жовті, сині, червоні, фіолетові, білі тощо. Там також був присутній міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та мер Києва Віталій Кличко.

Вони виступили зі спільною концепцією "Роковини у часи болю". Це символізує те, що біль – не в минулому, він живий, і є живою раною у душі кожної свідомої людини за кожну трагедію і загублене життя.

У Києві 29 вересня вшанували пам'ять жертв у Бабиному Яру / Фото 24 канал (Валентина Поліщук)

Зі свого боку Президент України Володимир Зеленський також ушанував жертв розстрілів у Бабиному Яру. Глава держави поклав квіти до пам'ятника жертвам трагедії на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Президент також ушанував пам'ять євреїв, розстріляних нацистами в Бабиному Яру, встановивши лампадку біля меморіального знака "Менора".

Зеленський наголосив, що і зараз, в час 81-ї роковини з початку масових розстрілів у Бабиному Яру, трагедія знову повторюється. Тому глава держави наголосив на необхідності покарань усіх причетних до цих злочинів.

На жаль, подібні злочини проти людства мають місце й сьогодні. Зокрема, на нашій українській землі. Злочинці, які спричиняють такі трагедії, обов'язково мають бути покарані. Щоб у диктаторів і тиранів не було бажання повторювати щось подібне в майбутньому,

– наголосив президент.

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