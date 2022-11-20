Об этом рассказали в ряде телеграм-каналов, сообщает 24 канал. На месте уже работают правоохранители и спасатели.

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В Киеве вспыхнуло авто

Днем 20 ноября в Киеве загорелся автомобиль. Пожар произошел в Дарницком районе столицы. Сначала очевидцы происшествия сообщали, что его кто-то поджег.

В сети также появились видео с места происшествия, на которых можно увидеть, как стоявший на обочине дороги автомобиль охватило мощное пламя.

В Киеве пылало авто: видео

Позже стало известно, что в салоне автомобиля находилась женщина. Охранник пытался ее спасти, но ничего не удалось, и она погибла.

По словам других очевидцев, пожар начался после того, как в машине что-то взорвалось. На место происшествия немедленно приехали спасатели. Они приступили к ликвидации возгораний.

Также там работают стражи порядка, которые и выяснят причины и обстоятельства возникновения пожара.

Смотрите видео с места происшествия:

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В Киеве горел рынок

Вечером 8 ноября в столице возник пожар на рынке возле метро "Левобережная". Пожарных вызвали туда в 18.34.

Спикер ГСЧС Киева Светлана Водолага рассказала, что площадь пожара достигла 200 квадратных метров. Также была угроза распространения огня на другие торговые павильоны, но спасатели смогли остановить это.

Уже в 19:26 пламя погасили. Пострадавших, к счастью, не было. К тушению пожара привлекли 8 единиц техники и 30 спасателей. По словам Водолога, причиной мог быть перепад напряжения, однако это еще не окончательная версия.

Очевидцы рассказывали, что на рынок прибыли много автомобилей скорой помощи. Дыма становилось все больше. На видео было видно, что люди не паниковали, что может свидетельствовать о том, что возгорание произошло по бытовым причинам.

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