Про це розповіли в низці телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. На місці вже працюють правоохоронці та рятувальники.

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У Києві спалахнуло авто

Вдень 20 листопада в Києві спалахнула автівка. Пожежа трапилася у Дарницькому районі столиці. Спершу очевидці події повідомляли, що її хтось підпалив.

У мережі також з'явилися відео з місця події, на яких можна побачити, як автомобіль, що стояв на узбіччі дороги охопило потужне полум'я.

У Києві палало авто: відео

Пізніше стало відомо, що в салоні авто перебувала жінка. Охоронець намагався її врятувати, однак нічого не вдалося, і вона загинула.

За словами інших очевидців, пожежа почалася після того, як в автівці щось підірвалося. На місце події негайно приїхали рятувальники. Вони розпочали ліквідовувати займання.

Також там працюють правоохоронці, які й з'ясують причини та обставини виникнення пожежі.

Дивіться відео з місця події:

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У Києві горів ринок

Ввечері 8 листопада у столиці виникла пожежа на ринку біля метро "Лівобережна". Пожежників викликали туди о 18:34.

Речниця ДСНС Києва Світлана Водолага розповіла, що площа пожежі сягнула 200 квадратних метрів. Також була загроза поширення вогню на інші торговельні павільйони, але рятувальники змогли це зупинити.

Вже о 19:26 полум'я загасили. Постраждалих, на щастя, не було. До гасіння пожежі залучили 8 одиниць техніки та 30 рятувальників. За словами Водолаги причиною міг бути перепад напруги, однак це ще не остаточна версія.

Очевидці розповідали, що до ринку прибули багато автомобілів швидкої допомоги. Диму ставало дедалі більше. На відео було видно, що люди не панікували, що може свідчити про те, що займання трапилося через побутові причини.

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