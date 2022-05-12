Об этом в эфире телеканала "Рада" сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает 24 канал.

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В ближайшие месяцы сможем это сделать, а после войны сможем перейти к реконструкции клиники "Охматдет", как и другим медицинским учреждениям Украины, – сказал он.

По словам замруководителя ОП, в Украине продолжают активное восстановление от последствий российской военной агрессии. И хотя настоящее восстановление городов и поселков начнется только после победы, прямо сейчас на освобожденных от оккупантов территориях делают все возможное, чтобы люди скорее вернулись в собственные дома.

В частности, центральные и местные власти координируют расчистку дорог и населенных пунктов, разминирование территорий, восстановление критической инфраструктуры, а также замену окон, дверей и перекрытие крыш в пострадавших домах. Работы продолжают не только в деоккупированных областях, но и на всех территориях, которые удалось освободить от российских захватчиков.

"Хотелось бы подчеркнуть, что мы не восстанавливаем мосты, мы делаем временные переправы, и только после того, как на это дают добро ВСУ. Мы восстанавливаем водо- и газоснабжение, расчищаем города и, где можем, вставляем окна, ремонтируем крыши, чтобы люди могли вернуться домой. Никто пока не говорит о полном восстановлении или реконструкции мостов или дорог. Все это временные решения, а не временные решения будут делаться в послевоенное время или с разрешения ВСУ", – отметил Тимошенко.

Он добавил, что раз в несколько часов Офис Президента получает актуальные данные по повреждениям от военных администраций, которые в свою очередь собирают от ОТГ. Это делают для того, чтобы оперативно принимать решение о восстановлении на уровне Кабмина или Верховной Рады.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что на деоккупированных территориях Украины не планируют прекращать процесс восстановления.