Про це в ефірі телеканалу "Рада" повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає 24 канал.

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В найближчі місяці зможемо це зробити, а після війни зможемо перейти до реконструкції клініки "Охматдит", як і інших медичних закладів України, – сказав він.

За словами заступника керівника ОП, в Україні продовжують активне відновлення від наслідків російської військової агресії. І хоча справжня відбудова міст та селищ розпочнеться тільки після перемоги, просто зараз на звільнених від окупантів територіях роблять усе можливе, аби люди скоріше повернулись до власних домівок.

Зокрема центральна та місцева влада координують розчищення доріг та населених пунктів, розмінування територій, відновлення критичної інфраструктури, а також заміну вікон, дверей та перекриття дахів у постраждалих будинках. Роботи продовжують не тільки у деокупованих областях, а й на всіх територіях, які вдалось звільнити від російських загарбників.

"Хотілось би підкреслити, що ми не відбудовуємо мости, ми робимо тимчасові переправи, і тільки після того, як на це дають добро ЗСУ. Ми відновлюємо водо- і газопостачання, розчищаємо міста і, де можемо, вставляємо вікна, ремонтуємо дахи, щоб люди могли повернутися додому. Ніхто поки що не каже про повну відбудову чи реконструкцію мостів або доріг. Все це тимчасові рішення, а не тимчасові рішення будуть робитися у повоєнний час або з дозволу ЗСУ", – зауважив Тимошенко.

Він додав, що раз на декілька годин Офіс Президента отримає актуальні дані щодо пошкоджень від військових адміністрацій, які своєю чергою збирають від ОТГ. Це роблять для того, аби оперативно приймати рішення про відбудову на рівні Кабміну або Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що на деокупованих територіях України не планують припиняти процес відновлення.

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