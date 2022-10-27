Около 11.50 почти по всей Украине объявили воздушную тревогу. Об угрозе не объявили только во временно оккупированном Крыму, сообщает 24 канал.

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В каких регионах объявили воздушную тревогу

Просто сейчас об угрозе ракетного удара предупредили в:

  • в Киеве и Киевской области.
  • Житомирской области;
  • Черниговской области;
  • Винницкой области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградская область.
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;
  • Одесской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкая область;
  • Запорожской области;
  • Львовской области;
  • Ивано-Франковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Волынской области;
  • Ровенской области;
  • Тернопольской области;
  • Закарпатской области;
  • Черновицкая область.

При этом воздушная тревога есть в Луганской области. Там ее объявили еще 4 апреля и с тех пор она не прекращалась.

Воздушная тревога 27 октября

Мониторинговая группа предупредила, что есть вероятность запуска ракет стратегической авиацией в режиме радиомолчания и сверхзвуковых ракет тактической авиацией.

По предварительной информации, над территорией Беларуси высокая активность тактической авиации России. Оккупанты подняли в небо МиГ-31К, потенциальный носитель сверхзвуковой ракеты "Кинжал", поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.

"Беларускі Гаюн" сообщает, что МИГ-31К RF-92333 взлетел из Мачулищи и летит в направлении Украины на Юг или Юго-восток.

Напомним, что сегодня в промежутке между 9 и 10 утра в Киеве и большинстве регионов Украины уже объявляли воздушную тревогу. Впоследствии тревога начала разрастаться по карте. Отбои начались позже, после 11 утра.

Важное объявление для жителей Киевщины

Сегодня, 27 октября, в Киевской области запланированы мероприятия по уничтожению взрывоопасных предметов в нескольких районах области:

  • С 10:00 до 15:00 – в Бучанском районе;
  • С 14:00 до 15:00 – в Вышгородском районе.

В связи с этим без воздушной тревоги возможно будут слышны взрывы. В ОВА жителей призывали сохранять спокойствие.

Вчера оккупанты прибегли к психологическому террору населения

  • Напомним, что вчера, 26 октября, по всей Украине воздушную тревогу объявляли 4 раза. В Киеве же она была объявлена ​​5 раз.
  • В нескольких областях в этот момент работала ПВО: возле Киева, Одесской и Николаевской.

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