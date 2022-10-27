Около 11.50 почти по всей Украине объявили воздушную тревогу. Об угрозе не объявили только во временно оккупированном Крыму, сообщает 24 канал.

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В каких регионах объявили воздушную тревогу

Просто сейчас об угрозе ракетного удара предупредили в:

в Киеве и Киевской области.

Житомирской области;

Черниговской области;

Винницкой области;

Черкасской области;

Кировоградская область.

Николаевской области;

Херсонской области;

Одесской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Донецкая область;

Запорожской области;

Львовской области;

Ивано-Франковская область;

Хмельницкая область;

Волынской области;

Ровенской области;

Тернопольской области;

Закарпатской области;

Черновицкая область.

При этом воздушная тревога есть в Луганской области. Там ее объявили еще 4 апреля и с тех пор она не прекращалась.

Мониторинговая группа предупредила, что есть вероятность запуска ракет стратегической авиацией в режиме радиомолчания и сверхзвуковых ракет тактической авиацией.

По предварительной информации, над территорией Беларуси высокая активность тактической авиации России. Оккупанты подняли в небо МиГ-31К, потенциальный носитель сверхзвуковой ракеты "Кинжал", поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.

" Беларускі Гаюн " сообщает, что МИГ-31К RF-92333 взлетел из Мачулищи и летит в направлении Украины на Юг или Юго-восток.

Важно! Не публикуйте и не распространяйте в социальных сетях адреса прилетов, никаких фото и видео с последствиями вражеских обстрелов или работой ПВО. В едь так вы помогаете врагу корректировать огонь.

Напомним, что сегодня в промежутке между 9 и 10 утра в Киеве и большинстве регионов Украины уже объявляли воздушную тревогу. Впоследствии тревога начала разрастаться по карте. Отбои начались позже, после 11 утра.

Важное объявление для жителей Киевщины

Сегодня, 27 октября, в Киевской области запланированы мероприятия по уничтожению взрывоопасных предметов в нескольких районах области:

С 10:00 до 15:00 – в Бучанском районе;

С 14:00 до 15:00 – в Вышгородском районе.

В связи с этим без воздушной тревоги возможно будут слышны взрывы. В ОВА жителей призывали сохранять спокойствие.

Вчера оккупанты прибегли к психологическому террору населения

Напомним, что вчера, 26 октября, по всей Украине воздушную тревогу объявляли 4 раза . В Киеве же она была объявлена ​​5 раз.

В нескольких областях в этот момент работала ПВО: возле Киева, Одесской и Николаевской.