Около 11.50 почти по всей Украине объявили воздушную тревогу. Об угрозе не объявили только во временно оккупированном Крыму, сообщает 24 канал.
К теме Отключение света в Украине 27 октября: графики по городам и областям
В каких регионах объявили воздушную тревогу
Просто сейчас об угрозе ракетного удара предупредили в:
- в Киеве и Киевской области.
- Житомирской области;
- Черниговской области;
- Винницкой области;
- Черкасской области;
- Кировоградская область.
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Одесской области;
- Полтавской области;
- Сумской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкая область;
- Запорожской области;
- Львовской области;
- Ивано-Франковская область;
- Хмельницкая область;
- Волынской области;
- Ровенской области;
- Тернопольской области;
- Закарпатской области;
- Черновицкая область.
При этом воздушная тревога есть в Луганской области. Там ее объявили еще 4 апреля и с тех пор она не прекращалась.
Мониторинговая группа предупредила, что есть вероятность запуска ракет стратегической авиацией в режиме радиомолчания и сверхзвуковых ракет тактической авиацией.
По предварительной информации, над территорией Беларуси высокая активность тактической авиации России. Оккупанты подняли в небо МиГ-31К, потенциальный носитель сверхзвуковой ракеты "Кинжал", поэтому тревоги объявлены по всем областям Украины.
"Беларускі Гаюн" сообщает, что МИГ-31К RF-92333 взлетел из Мачулищи и летит в направлении Украины на Юг или Юго-восток.
Напомним, что сегодня в промежутке между 9 и 10 утра в Киеве и большинстве регионов Украины уже объявляли воздушную тревогу. Впоследствии тревога начала разрастаться по карте. Отбои начались позже, после 11 утра.
Важное объявление для жителей Киевщины
Сегодня, 27 октября, в Киевской области запланированы мероприятия по уничтожению взрывоопасных предметов в нескольких районах области:
- С 10:00 до 15:00 – в Бучанском районе;
- С 14:00 до 15:00 – в Вышгородском районе.
В связи с этим без воздушной тревоги возможно будут слышны взрывы. В ОВА жителей призывали сохранять спокойствие.
Вчера оккупанты прибегли к психологическому террору населения
- Напомним, что вчера, 26 октября, по всей Украине воздушную тревогу объявляли 4 раза. В Киеве же она была объявлена 5 раз.
- В нескольких областях в этот момент работала ПВО: возле Киева, Одесской и Николаевской.
На тему – на Днепропетровщине ВСУ сбили крылатую ракету: смотрите видео