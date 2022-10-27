На Півночі, Півдні, Сході та у Центрі України оголошували повітряну тривогу. Спершу її оголосили на Харківщині та Запоріжжі, о 09:47. Згодом тривога почала розростатися мапою. Про це повідомляє 24 канал.
До теми Відключення світла в Україні 27 жовтня: графіки по містах та областях
У яких регіонах оголосили повітряну тривогу
Сьогодні зранку про загрозу ракетного удару попереджали у:
- Києві та Київській області.
- Житомирській області;
- Чернігівській області;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області.
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Херсонській області.
Згодом, після 11 ранку, в областях почалися відбої. При цьому повітряна тривога є у Луганській області. Там її оголосили ще аж 4 квітня й відтоді вона не припинялася.
Повітряна тривога сьогодні зранку / alerts.in.ua
Важливе оголошення для жителів Київщини
Сьогодні, 27 жовтня, у Київській області заплановані заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів у декількох районах області:
- Від 10:00 до 15:00 – у Бучанському районі;
- Від 14:00 до 15:00 – у Вишгородському районі.
У зв'язку з цим поза повітряною тривогою можливо чути вибухи. В ОВА мешканців закликали зберігати спокій.
Вчора окупанти вдалися до психологічного терору населення
- Нагадаємо, що вчора, 26 жовтня, по всій Україні повітряну тривогу оголошували 4 рази. Натомість у Києві вона була оголошена 5 разів.
- У кількох областях в цей момент працювала ППО: біля Києва, на Одещині та Миколаївщині.
До теми – на Дніпропетровщині ЗСУ збили крилату ракету: дивіться відео