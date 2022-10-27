На Півночі, Півдні, Сході та у Центрі України оголошували повітряну тривогу. Спершу її оголосили на Харківщині та Запоріжжі, о 09:47. Згодом тривога почала розростатися мапою. Про це повідомляє 24 канал.

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У яких регіонах оголосили повітряну тривогу

Сьогодні зранку про загрозу ракетного удару попереджали у:

Києві та Київській області.

Житомирській області;

Чернігівській області;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області.

Миколаївській області;

Одеській області;

Полтавській області;

Сумській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Херсонській області.

Згодом, після 11 ранку, в областях почалися відбої. При цьому повітряна тривога є у Луганській області. Там її оголосили ще аж 4 квітня й відтоді вона не припинялася.

Важливо! Не публікуйте та не поширюйте у соціальних мережах адреси "прильотів", жодних фото та відео з наслідками ворожих обстрілів або роботою ППО. Адже так ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь.



Повітряна тривога сьогодні зранку / alerts.in.ua

Важливе оголошення для жителів Київщини

Сьогодні, 27 жовтня, у Київській області заплановані заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів у декількох районах області:

Від 10:00 до 15:00 – у Бучанському районі;

Від 14:00 до 15:00 – у Вишгородському районі.

У зв'язку з цим поза повітряною тривогою можливо чути вибухи. В ОВА мешканців закликали зберігати спокій.

Вчора окупанти вдалися до психологічного терору населення

Нагадаємо, що вчора, 26 жовтня, по всій Україні повітряну тривогу оголошували 4 рази. Натомість у Києві вона була оголошена 5 разів.

У кількох областях в цей момент працювала ППО: біля Києва, на Одещині та Миколаївщині.

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