Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 канал.

Зауважте Росіяни вбили у Дніпрі 25-річну дівчину при надії: що відомо про загиблу

Про повітряну тривогу повідомляли жителів:

Львівської області;

Волинської області;

Закарпаття;

Буковини;

Тернопільської області;

Хмельницької області;

Житомирської області;

Вінницької області;

Київської області;

Чернігівської області;

Черкаської області;

Сумської області;

Харківської області;

Полтавської області;

Дніпропетровської області;

Донецької області;

Запорізької області;

Херсонської області.

Відбої почалися о 17:47.

Зауважте! У мережі повідомили про зліт винищувача МіГ-31К з території Білорусі.

Упродовж дня карта тривог вже "червоніла"

Упродовж дня 26 жовтня в Україні вже лунала масштабна повітряна тривога. Українців сповістили про загрозу близько 15:00. Тоді за лічені хвилини "почервоніла" уся карта України.

Тоді білоруські телеграм-канали також повідомляли про зліт російський МІГ-31К ВКС з реєстраційним номером RF-92462.

Близько 15:20 сповістили, що над Солігорськом (поблизу Мінська) пролетів винищувач у напрямку Півдня.

Окупанти вдарили по Дніпру

Російські загарбники 25 жовтня завдали терористичного удару по Дніпру. Уламки російської ракети влучили в АЗС. Окупанти забрали життя 25-річної Інни Оданець – вона була при надії. Про трагедію повідомив Валентин Резніченко – голова Дніпропетровської ОВА.

Російський удар по Дніпру забрав життя молодої жінки, яка була при надії… Недолюдки. Таке не пробачають,

– мовиться у повідомленні.

Чоловік загиблої потрапив до лікарні.

Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня бореться з терористами. Ворог вбиває мирних людей та руйнує долі.

"Сьогодні відбувся черговий ракетний удар. Внаслідок нього у Дніпрі загинули двоє людей. Серед них – вагітна жінка. Трьох постраждалих госпіталізовано. Не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою", – заявив президент.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Зауважте – Резніков оцінив ймовірність вуличних боїв у Херсоні: дивіться відео