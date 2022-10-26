Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не можна нехтувати цим правилом, адже воно рятує життя, нагадує 24 канал.
Зауважте Росіяни вбили у Дніпрі 25-річну дівчину при надії: що відомо про загиблу
Про повітряну тривогу повідомляли жителів:
- Львівської області;
- Волинської області;
- Закарпаття;
- Буковини;
- Тернопільської області;
- Хмельницької області;
- Житомирської області;
- Вінницької області;
- Київської області;
- Чернігівської області;
- Черкаської області;
- Сумської області;
- Харківської області;
- Полтавської області;
- Дніпропетровської області;
- Донецької області;
- Запорізької області;
- Херсонської області.
Відбої почалися о 17:47.
Упродовж дня карта тривог вже "червоніла"
Упродовж дня 26 жовтня в Україні вже лунала масштабна повітряна тривога. Українців сповістили про загрозу близько 15:00. Тоді за лічені хвилини "почервоніла" уся карта України.
Тоді білоруські телеграм-канали також повідомляли про зліт російський МІГ-31К ВКС з реєстраційним номером RF-92462.
Близько 15:20 сповістили, що над Солігорськом (поблизу Мінська) пролетів винищувач у напрямку Півдня.
Окупанти вдарили по Дніпру
Російські загарбники 25 жовтня завдали терористичного удару по Дніпру. Уламки російської ракети влучили в АЗС. Окупанти забрали життя 25-річної Інни Оданець – вона була при надії. Про трагедію повідомив Валентин Резніченко – голова Дніпропетровської ОВА.
Російський удар по Дніпру забрав життя молодої жінки, яка була при надії… Недолюдки. Таке не пробачають,
– мовиться у повідомленні.
Чоловік загиблої потрапив до лікарні.
Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня бореться з терористами. Ворог вбиває мирних людей та руйнує долі.
"Сьогодні відбувся черговий ракетний удар. Внаслідок нього у Дніпрі загинули двоє людей. Серед них – вагітна жінка. Трьох постраждалих госпіталізовано. Не пробачимо ніколи. Відплата буде справедливою і неминучою", – заявив президент.
Зауважте – Резніков оцінив ймовірність вуличних боїв у Херсоні: дивіться відео