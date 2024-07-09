24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.
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По областям объявили отбой воздушной тревоги.
"Отбой ракетной опасности", – сообщили украинцам в ПС.
Ракетная опасность для областей, где объявлена воздушная тревога, сохраняется! Оставайтесь в укрытиях,
– говорится в сообщении ПС.
Угроза применения баллистического вооружения с востока!,
– написали в Воздушных силах.
В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу / Скриншот 24 Канала
В Киеве и ряде областей раздаются сигналы воздушной тревоги.