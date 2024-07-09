24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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18:14, 9 июля По областям объявили отбой воздушной тревоги. "Отбой ракетной опасности", – сообщили украинцам в ПС.

18:08, 9 июля Ракетная опасность для областей, где объявлена воздушная тревога, сохраняется! Оставайтесь в укрытиях,

– говорится в сообщении ПС.

18:01, 9 июля Угроза применения баллистического вооружения с востока!,

– написали в Воздушных силах.

18:00, 9 июля

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу / Скриншот 24 Канала