24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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18:14, 9 липня По областях оголосили відбій повітряної тривоги. "Відбій ракетної небезпеки", – повідомили українців в ПС.

18:08, 9 липня Ракетна небезпека для областей, де оголошена повітряна тривога, зберігається! Залишайтесь в укриттях,

– ідеться в повідомленні ПС.

18:01, 9 липня Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!,

– написали в Повітряних силах.

18:00, 9 липня

У деяких областях України оголосили повітряну тривогу / Скриншот 24 Каналу