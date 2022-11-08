По распоряжению НЭК Укрэнерго, стабилизационные отключения начнутся с 6 утра.

Кстати По всей Украине 9 ноября будут отключать свет: регионы с самыми жесткими ограничениями

Экстренные отключения не планируют

Энергетики уверяют, делают все, чтобы они происходили в соответствии с графиком, размещенным на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Экстренные отключения пока не планируются. Кроме того, людей поблагодарили за сознательное потребление электроэнергии.

Обратите внимание! Проверить график отключений можно на сайте ДТЭК, указав свою улицу и номер дома. Так же график можно найти и для Киевской области.

Кстати, 8 ноября из-за отключения электроснабжения с системой оповещения воздушной тревоги в Киеве произошел сбой. Где-то сирена молчала, а где-то звучала несколько раз.

Отключение света в других областях

В Укрэнерго сообщили, что 9 ноября во всех регионах Украины будут действовать веерные отключения света согласно графикам.

Больше всего ограничений планируют в 11 областях: в Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

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