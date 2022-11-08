По распоряжению НЭК Укрэнерго, стабилизационные отключения начнутся с 6 утра.
Кстати По всей Украине 9 ноября будут отключать свет: регионы с самыми жесткими ограничениями
Экстренные отключения не планируют
Энергетики уверяют, делают все, чтобы они происходили в соответствии с графиком, размещенным на сайте ДТЭК Киевские электросети.
Экстренные отключения пока не планируются. Кроме того, людей поблагодарили за сознательное потребление электроэнергии.
Кстати, 8 ноября из-за отключения электроснабжения с системой оповещения воздушной тревоги в Киеве произошел сбой. Где-то сирена молчала, а где-то звучала несколько раз.
Отключение света в других областях
- В Укрэнерго сообщили, что 9 ноября во всех регионах Украины будут действовать веерные отключения света согласно графикам.
- Больше всего ограничений планируют в 11 областях: в Киеве и Киевской области, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.
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