11 областей будут иметь больше ограничений
Максимум стабилизационных ограничений прогнозируют в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.
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На Львовщине тоже будут выключать свет
Согласно распоряжению Укрэнерго во Львовской области вводят график почасовых отключений. Отключения будут происходить с 8 до 20 часов.
График будут вводить не в полном объеме, то есть будут отключать не всех. Время отключения для потребителей будет ориентировочно 3 часа.
Ориентировочное время отключений:
- с 8 до 12 час. – 2 группа,
- с 12 до 17 час. – 1 группа,
- с 17 до 20 час. – 3 группа.