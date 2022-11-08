Как следствие – 8 ноября в области снова ввели графики почасовых отключений.

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Как объяснили Прикарпатьеоблэнерго, эти ограничения вводятся не только из-за разбалансированной системы вследствие обстрелов энергетической инфраструктуры, но и из-за неэкономного потребления электроэнергии.

Будут ли отключения в дальнейшем зависит и от нас с вами. Если каждый снизит потребление на 100 – 200 ватт, нагрузку на сети удастся снизить на 50 мегаватт. Нам это по силам. Пришло время вырабатывать новые привычки и учиться экономить,

– отметили в Прикарпатьеоблэнерго.

Как уменьшить нагрузку на энергосистему

Ежедневно с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00 нагрузка на электросеть возрастает в разы, особенно зимой. Чтобы экономия была действительно эффективной, в эти часы:

Следите, чтобы помещения не освещались без необходимости. Если у вас есть лампы накаливания, замените их энергосберегающими.

Следите, чтобы электроприборы не работали впустую. Особенно энергоемкие. Выключайте неиспользуемые аудиосистемы, телевизоры и компьютеры.

Если есть возможность заменить электрочайник обычным, грейте воду на газовой плите. Если нет, без необходимости кипятите столько воды, сколько используете, или набирайте горячую воду в термос.

Не включайте духовку и микроволновку. Еду по возможности следует готовить и подогревать на газовой плите.

Не пользуйтесь емкими электроприборами, включайте их поочередно. В эти часы выключите бойлер, подогрев полов и котел. Нагретой за день воды должно хватить на бытовые нужды. Дом за несколько часов не остынет полностью, а теплая домашняя одежда поможет чувствовать себя комфортнее.

Перенесите стирку и уборку пылесосом на другие часы.

Откажитесь от наружного освещения фасадов, иллюминации, подсветки вывесок и яркого освещения помещений, если вы бизнес-клиент. Ваши посетители поймут.

Сделайте дом энергоэффективным. Если есть возможность, пригласите специалиста проверить внутреннюю проводку, чтобы не допускать потери электроэнергии. Если есть щели в окнах или дверях – заделайте их.

Обратите внимание! В стране общая энергосистема и ее восстановление – ответственность каждого из нас. Эти меры помогут не только поддержать государство, но и уменьшить расходы вашего семейного бюджета.

Вместе с тем в Прикарпатье обновили графики отключений.

В Украине применили аварийные отключения электроэнергии

Добавим, что во вторник, 8 ноября, в Киеве и 7 областях будут планово выключать свет. Это необходимо, чтобы снизить нагрузку на сети. С 09:30 применены аварийные отключения в:

Киевской,

Черниговской,

Черкасской,

Житомирской,

Сумской,

Харьковской,

Полтавской области.

Кроме вышеперечисленных регионов график почасовых отключений ввели на Львовщине, а также в Запорожской и Ивано-Франковской областях.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 7 ноября сообщил, что отключений электроэнергии на следующей неделе может стать меньше. Однако это при условии, что не будет новых обстрелов.

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