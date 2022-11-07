Согласно распоряжению Укрэнерго во вторник, 8 ноября, во Львове будут выключать свет с 8 утра до 20 вечера. Выключения будут происходить поочередно, тремя группами.

Где не будет света

Во Львовоблэнерго подчеркнули, что график будут внедрять не в полном объеме, а время отключения для потребителей составит ориентировочно три часа. Так, ориентировочное время отключений:

с 8 до 12 – 3 группа,

с 12 до 17 – 2 группа,

с 17 до 20 – 1 группа.

Обратите внимание! Узнать к какой группе отключений относится ваш адрес, а также проверить график отключений вы можете по ссылке.

Как пояснили в облэнерго, внедрение таких графиков необходимо для стабилизации работы энергосистемы.