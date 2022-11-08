Як наслідок – 8 листопада в області знову ввели графіки погодинних відключень.

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Як пояснили Прикарпаттяобленерго, ці обмеження вводяться не лише через розбалансовану систему внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури, але й через неекономне споживання електроенергії.

Чи будуть вимкнення надалі залежить і від нас з вами. Якщо кожен знизить споживання на 100 – 200 ватів, навантаження на мережі вдасться знизити на 50 мегаватів. Нам це під силу. Прийшов час виробляти нові звички і вчитись заощаджувати,

– наголосили у Прикарпаттяобленерго.

Як зменшити навантаження на енергосистему

Щодня з 7:00 до 10:00 та з 17:00 до 22:00 навантаження на електромережу зростає в рази, особливо взимку. Щоб економія була дійсно ефективною, в ці години:

Слідкуйте, щоб приміщення не освітлювались без необхідності. Якщо у вас є лампи розжарювання, замініть їх на енергоощадні.

Слідкуйте, щоб електроприлади не працювали намарно. Особливо енергоємні. Вимикайте аудіосистеми, телевізори та комп’ютери, якими не користуєтесь.

Якщо є можливість замінити електрочайник на звичайний, грійте воду на газовій плиті. Якщо ні, без необхідності кип’ятіть стільки води, скільки використаєте, або ж набирайте гарячу воду у термос.

Не вмикайте духовку та мікрохвильову піч. Їжу за можливості варто готувати та підігрівати на газовій плиті.

Не користуйтесь ємними електроприладами, вмикайте їх по черзі. У ці години вимкніть бойлер, підігрів підлоги та котел. Нагрітої за день води має вистачити на побутові потреби. Дім за кілька годин не охолоне повністю, а теплий домашній одяг допоможе почувати себе комфортніше.

Перенесіть прання та прибирання порохотягом на інші години.

Відмовтесь від зовнішнього освітлення фасадів, ілюмінації, підсвітки вивісок та яскравого освітлення приміщень, якщо ви бізнес-клієнт. Ваші відвідувачі зрозуміють.

Зробіть домівку енергоефективною. Якщо є можливість, запросіть фахівця перевірити внутрішню проводку, щоб не допускати втрат електроенергії. Якщо є шпарини у вікнах чи дверях – заробіть їх.

Зверніть увагу! У країні спільна енергосистема, і її відновлення – відповідальність кожного з нас. Ці заходи допоможуть не лише підтримати державу, а й зменшити витрати вашого сімейного бюджету.

Разом з тим на Прикарпатті оновили графіки відключень.

В Україні застосували аварійні відключення електроенергії

Додамо, що у вівторок, 8 листопада, у Києві та 7 областях планово вимикатимуть світло. Це необхідно, щоб зменшити навантаження на мережі. З 09:30 застосовані аварійні відключення у:

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській,

Сумській,

Харківській,

Полтавській областях.

Крім вищеперелічених регіонів, графік погодинних відключень ввели на Львівщині, а також у Запорізькій та Івано-Франківській областях.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький 7 листопада повідомив, що відключень електроенергії наступного тижня може стати менше. Проте це за умови, якщо не буде нових обстрілів.

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