Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмигаль. Он отметил, что всегда нужно иметь запасной план, но ситуация с энергетикой не требует решения об эвакуации.

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Всегда нужно иметь план В, но сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию. Фактически нужно говорить о том, что объявлять эвакуацию любого не прифронтового города или тем более столицы нет сейчас никакого смысла,

– сказал он.

По словам Шмыгаля, власти работают над восстановлением энергетической системы, ведут переговоры с западными партнерами по поставке необходимых для ремонта средств.

Почти 60% всех объектов в стране уже подключены к теплу, подчеркнул премьер.

По данным премьера, в южных регионах это происходит медленнее, но процесс там тоже начат. В 5 областях уровень подключения к теплу составляет более 85%, а еще в двух регионах он уже достиг 100%.

Ресурсов достаточно – главная проблема атаки

Также Денис Шмигаль подчеркнул, что на складах ТЭС и ТЭЦ имеется 1,5 миллиона тонн угля, что почти вдвое больше, чем необходимые гарантированные запасы.

Ресурсов накоплено достаточно, а ключевым вызовом остается именно умышленные повреждения энергетической инфраструктуры Россией,

– отметил премьер.

Обратите внимание! Ранее издание The New York Times со ссылкой на директора департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука писало, что Киев планирует эвакуацию 3 миллионов человек в случае полного отказа электросети. Однако сейчас ситуация полностью под контролем и власть делает все возможное, чтобы энергосистема выдержала. Впоследствии в КГГА успокоили людей, что планов таких пока нет, но власть готовится к "разным сценариям".

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