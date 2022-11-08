11 областей матимуть більше обмежень
Максимум стабілізаційних обмежень прогнозують у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.
Увага Відключення світла в Україні триватимуть всю зиму: які ризики повного блекауту
На Львівщині теж вимикатимуть світло
Згідно з розпорядженням Укренерго на Львівщині вводять графік погодинних вимкнень. Відключення відбуватимуться з 8 до 20 год.
Графік впроваджуватимуть не в повному обсязі, тобто виключатимуть не всіх. Час відключення для споживачів складатиме орієнтовно 3 години.
Орієнтовний час відключень:
- від 8 до 12 год. — 2 група,
- від 12 до 17 год. — 1 група,
- від 17 до 20 год. — 3 група.