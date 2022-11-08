11 областей матимуть більше обмежень

Максимум стабілізаційних обмежень прогнозують у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

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На Львівщині теж вимикатимуть світло

Згідно з розпорядженням Укренерго на Львівщині вводять графік погодинних вимкнень. Відключення відбуватимуться з 8 до 20 год.

Графік впроваджуватимуть не в повному обсязі, тобто виключатимуть не всіх. Час відключення для споживачів складатиме орієнтовно 3 години.

Орієнтовний час відключень: