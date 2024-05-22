Синоптики объявили желтый уровень опасности. Учитывать непогоду попросили киевлян и гостей столицы и спасатели.

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На Киев и область надвигается гроза

Синоптики Укргидрометцентра вечером 22 мая прогнозируют грозу. Грозовая погода будет удерживаться до конца суток.

Предупреждение синоптиков / Фото Укргидрометцентра

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевской области. В ближайший час с удержанием до конца дня 22 мая гроза. И уровень опасности, желтый", – предупреждают синоптики.

В то же время ГСЧС напоминает о правилах поведения во время грозы:

помните об опасности от высоких и одиночных деревьев: не прячьтесь под ними и не паркуйте свои авто;

избегайте пользования электроприборами;

ни в коем случае не купайтесь в водоемах.

Будьте осторожны и соблюдайте правила безопасности, находясь на улице,

– просят спасатели.

Правила поведения во время грозы / Памятка ГСЧС

В четверг, 23 мая, в Киеве и области синоптики также прогнозируют днем местами кратковременный дождь и грозу. Небо будет облачное, а температура воздуха достигнет 28 градусов тепла.

Кроме этого, в среду, 22 мая, на Киевщине объявлено предупреждение о пожарной опасности по Украине.

Предупреждение о пожарной опасности / Карта Укргидрометцентра

Спасатели отмечают, что в течение пожароопасного периода запрещается:

посещать хвойные леса;

разводить костры в лесу;

заезжать на автомобиле в лес;

курить, бросать непогашенные спички или окурки;

сжигать отходы;

сжигать стерню на сельскохозяйственных полях.

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