Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності. Зважати на негоду попросили киян та гостей столиці і рятувальники.

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На Київ та область суне гроза

Синоптики Укргідрометцентру увечері 22 травня прогнозують грозу. Грозова погода утримуватиметься до кінця доби.

Попередження синоптиків / Фото Укргідрометцентру

"Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Київщині. У найближчу годину з утриманням до кінця дня 22 травня гроза. І рівень небезпечності, жовтий", – попереджають синоптики.

Водночас ДСНС нагадує про правила поведінки під час грози:

пам'ятайте про небезпеку від високих та поодиноких дерев: не ховайтеся під ними та не паркуйте свої авто;

уникайте користування електроприладами;

у жодному разі не купайтеся у водоймах.

Будьте обережні та дотримуйтеся правил безпеки, перебуваючи на вулиці,

– просять рятувальники.

Правила поведінки під час грози / Пам'ятка ДСНС

У четвер, 23 травня, у Києві та області синоптики також прогнозують вдень місцями короткочасний дощ та грозу. Небо буде хмарне, а температура повітря сягне до 28 градусів тепла.

Окрім цього, у середу, 22 травня, на Київщині оголошено попередження про пожежну небезпеку по Україні.

Попередження про пожежну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Рятувальники зауважують, що протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

відвідувати хвойні ліси;

розводити багаття у лісі;

заїжджати автомобілем до лісу;

палити, кидати непогашені сірники або недопалки;

спалювати відходи;

спалювати стерню сільськогосподарських полях.

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