Неспокойным было утро для жителей многих областей Украины. Одних сирены разбудили, других – застали во время сборов на работу. Рассказываем, где прозвучали воздушные тревоги 12 октября.

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Где прозвучали воздушные тревоги

Днепропетровская (05:53);

Кировоградская (05:25);

Винницкая (05:27);

Черкасская (05:25);

Киевская области (07:24).

Такой имеет вид карта воздушных тревог по состоянию на 07:40 / Скриншот карты

Сейчас сохраняется вероятность ударов дронами-камикадзе. Под угрозой находятся Киевская, Черкасская и Винницкая области. Поэтому их жителей мы призываем быть особенно осторожными и находиться в укрытиях.

На Николаевщине раздавались взрывы

Отметим, что в 07:37 На Николаевщине объявили об отбое. До того корреспонденты Суспильного сообщали о том, что в области раздавались взрывы. Соответствующая информация поступила в 06: 33.

Позже во время телемарафона руководительница объединенного пресс-центра Сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что ночью и на рассвете дронами в очередной раз атаковали Одесскую и Николаевскую области. Она отметила, что силы ПВО сбили 5 вражеских БпЛА. К счастью, попаданий не зафиксировали. В то же время следует понимать, что дальнейшая угроза сохраняется.

Подчеркиваем, что риск ракетных ударов никуда не исчез. Накануне враги два дня подряд наносили массированные ракетные удары по Украине. В течение прошлого дня – 11 октября – оккупанты выпустили 28 крылатых ракет:

16 типа Х-101/Х-555;

12 типа "Калибр".

Также известно, что нашу страну атаковали с помощью дронов-камикадзе. Заметим, что в тот день силам ПВО удалось уничтожить 33 воздушные цели врага. Речь идет о 20 крылатых ракетах, а также 13 БпЛА.

С дронов уже атаковали Белую Церковь

Напомним, что российские военные несколько дней назад атаковали Белую Церковь иранскими дронами. Произошло это ночью 5 октября. Не удивительно, что на этот раз именно в Белой Церкви сирены прозвучали первыми в Киевской области.

О взрывах первое сообщение поступило в 02:01. Тогда местные жители услышали звуки, характерные для полета дронов из Ирана, – гул мопеда. Всего слышали 4-5 вражеских БПЛА.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба вскоре подтвердил атаку Белой Церкви дронами. Он тогда отметил, что вспыхнули пожары на объектах инфраструктуры. Кроме того, пострадал один человек.

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