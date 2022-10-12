Неспокійним був ранок для мешканців багатьох областей України. Одних сирени розбудили, інших – застали під час збирання на роботу. Розповідаємо, де пролунали повітряні тривоги 12 жовтня.

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Де пролунали повітряні тривоги

Дніпропетровська (05:53);

Кіровоградська (05:25);

Вінницька (05:27);

Черкаська (05:25);

Київська області (07:24 – 07:53).



Такий має вигляд карта повітряних тривог станом на 07:40 / Скриншот карти

Наразі зберігається ймовірність ударів дронами-камікадзе. Під загрозою перебувають Київська, Черкаська та Вінницька області. Тож їхніх мешканців ми закликаємо бути особливо обережними та перебувати в укриттях.

На Миколаївщині лунали вибухи

Зауважимо, що об 07:37 на Миколаївщині оголосили про відбій. До того кореспонденти Суспільного повідомляли про те, що в області лунали вибухи. Відповідна інформація надійшла об 06:33.

Пізніше під час телемарафону керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що вночі та на світанку дронами вкотре атакували Одещину та Миколаївщину. Вона зазначила, що сили ППО збили 5 ворожих БпЛА. На щастя, влучань не зафіксували. Водночас слід розуміти, що подальша загроза зберігається.

Наголошуємо, що ризик ракетних ударів нікуди не зник. Напередодні вороги два дні поспіль завдавали масованих ракетних ударів по Україні. Упродовж минулого – 11 жовтня – окупанти випустили 28 крилатих ракет:

16 типу Х-101/Х-555;

12 типу "Калібр".

Також відомо, що нашу державу атакували з допомогою дронів-камікадзе. Зауважимо, що того дня силам ППО вдалося знищити 33 повітряні цілі ворога. Мовиться про 20 крилатих ракет, а також 13 БпЛА.

З дронів уже атакували Білу Церкву

Нагадаємо, що російські військові кілька днів тому атакували Білу Церкву іранськими дронами. Сталося це вночі 5 жовтня. Тож не дивно, що цього разу саме у Білій Церкві сирени пролунали першими у Київській області.

Про вибухи перше повідомлення надійшло об 02:01. Тоді місцеві мешканці почули звуки, характерні для польоту дронів з Ірану, – гудіння мопеда. Загалом чули 4 – 5 ворожих БпЛА.

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба невдовзі підтвердив атаку Білої Церкви дронами. Він тоді зазначив, що спалахнули пожежі на об'єктах інфраструктури. Крім того, постраждала одна людина.

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