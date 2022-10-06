Информация о взрывах появилась около 12: 30 в различных местных телеграм-каналах столицы. Местные сообщали о мощных взрывах.

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Учения проходят в Вышгородском районе

Глава Киевской ОВА через несколько минут после сообщений о взрывах в Киеве сообщил, что 6 октября на территории Вышгородского района проходят учения саперов, поэтому жители некоторых общин могут слышать взрывы.

Сегодня, 6 октября, в Вышгородском районе проходят учения для саперов. В рамках запланированных мероприятий-отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов. В связи с этим в некоторых общинах области возможны звуки взрывов,

– подчеркнул Кулеба.