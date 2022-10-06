Інформація про вибухи з'явилася близько 12:30 у різних місцевих телеграм-каналах столиці. Місцеві повідомляли про потужні вибухи.

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Навчання проходять у Вишгородському районі

Голова Київської ОВА через кілька хвилин після повідомлень про вибухи у Києві повідомив, що 6 жовтня на території Вишгородського району проходять навчання саперів, тому мешканці деяких громад можуть чути вибухи.

Сьогодні, 6 жовтня, у Вишгородському районі проходять навчання для саперів. У межах запланованих заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у деяких громадах області можливі звуки вибухів,

– наголосив Кулеба.

Причиною для занепокоєння місцевих мешканців стало те, що у Черкаській області на момент вибухів на Київщині була оголошена повітряна тривога. Однак у Київській області сирени не лунали.