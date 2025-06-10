Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Подчеркиваем, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призываем следовать в укрытие гражданской защиты.

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Воздушная тревога в Украине

Вечером во вторник, 10 июня, в нескольких регионах начали раздаваться сигналы воздушной тревоги. В частности, по состоянию на 18:23 тревогу объявили в Киеве. Через несколько минут сигнал тревоги звучал уже в Киевской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и ряде других областей.

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

Тогда же в Воздушных силах сообщили об угрозе применения врагом баллистики.

Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога!

– говорится в сообщении.

Добавим, что военные также сообщали о скоростной цели на Сумщину.

По состоянию на 18:40 в ПС не информировали об отбое угрозы.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.