Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликаємо прямувати в укриття цивільного захисту.

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Повітряна тривога в Україні

Ввечері у вівторок, 10 червня, у декількох регіонах почали лунати сигнали повітряної тривоги. Зокрема, станом на 18:23 тривогу оголосили у Києві. Через декілька хвилин сигнал тривоги лунав вже у Київській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та низці інших областей.

Де зараз оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

Тоді ж в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ворогом балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!

– ідеться в повідомленні.

Додамо, що військові також повідомляли про швидкісну ціль на Сумщину.

Станом на 18:40 в ПС не інформували про відбій загрози.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.