Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Наголошуємо, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликаємо прямувати в укриття цивільного захисту.
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Повітряна тривога в Україні
Ввечері у вівторок, 10 червня, у декількох регіонах почали лунати сигнали повітряної тривоги. Зокрема, станом на 18:23 тривогу оголосили у Києві. Через декілька хвилин сигнал тривоги лунав вже у Київській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та низці інших областей.
Де зараз оголошена повітряна тривога: дивіться на карті
Тоді ж в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ворогом балістики.
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!
– ідеться в повідомленні.
Додамо, що військові також повідомляли про швидкісну ціль на Сумщину.
Станом на 18:40 в ПС не інформували про відбій загрози.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.