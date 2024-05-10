10 мая в Киеве, в северных, центральных и восточных областях сообщили об опасности с воздуха.

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Враг может пускать баллистику

В 13:06 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

В каких областях объявили тревогу / Фото alerts.in.ua

После 13.30 начали давать отбои. Угроза баллистики сохранилась для Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областей.

Напомним, что ночью россияне ударили по Харьковской и Николаевской областям. Враг использовал баллистические ракеты, КАБы и "Шахеды".

Комментируя ночной удар, пресс-секретарь Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что это был "классический тревожащий огонь".

Противник запустил 10 дронов – камикадзе, которые были уничтожены на юге. Также оккупанты выпустили зенитные ракеты С-300/С-400 по Харькову из Белгородской области.

В Харьковской ОВА подытожили последствия ночной атаки.

В результате вражеского ракетного обстрела по Харькову повреждены 12 частных домов. Пострадали 11-летний ребенок и 72-летняя женщина. У них – острая реакция на стресс.

Артиллерийские и минометные удары врага получили 21 населенный пункт Харьковщины: Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестово и другие. Авиационные обстрелы подверглись н.п. Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора.

Оккупанты попали по объекту инфраструктуры КАБом в Дергачах Харьковского района. Повреждены около 25 зданий и сооружений, 33 торговых павильона.

В результате артобстрела села Липцы Харьковского района горела крыша частного дома и хозяйственная постройка. Пострадала 62-летняя женщина.

Россияне пытались прорвать оборону на севере Харьковщины

В Минобороны рассказали об обстановке в Харьковской области. В течение этих суток на Волчанском направлении враг совершал авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.

Приблизительно в 5 утра произошла попытка прорыва противником украинской линии обороны под прикрытием бронетехники.

По состоянию на данный момент эти атаки отражены, продолжаются бои разной интенсивности.

Для усиления обороны на этом участке фронта ориентированы резервные подразделения.