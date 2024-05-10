Российские захватчики поздно ночью 10 мая запустили свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого тревоги раздавались в ряде областей нашего государства. К сожалению, взрывы прогремели сразу в нескольких регионах.
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Что рассказали в Воздушных силах
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, комментируя ночной удар России по Украине, заявил, что это был "классический беспокоящий огонь".
Этой ночью мы уже видели классический беспокоящий огонь. Десять беспилотных летальных аппаратов, которые враг запустил с территории временно оккупированного Крыма, а именно с мыса Чауда,
– сказал он.
По его словам, дроны были уничтожены на юге. Сначала они двигались на Николаевскую и Херсонскую области, однако там их ликвидировали наши мобильные огневые группы.
Более того враг применял две зенитные ракеты С-300/С-400, бил по Харькову, по гражданской инфраструктуре.
Впрочем, все же по состоянию на сегодня ситуация остается стабильной.
Ночной вражеский обстрел: что известно
- В 03:18 ночью 10 мая местные телеграмм-каналы в Харьковской области сообщили о ракетах, которые российские оккупанты запустили на регион. Говорилось о обстреле из баллистического вооружения. Через несколько минут раздались громкие взрывы.
- Уже в 03:35 поступило сообщение о повторном обстреле. Перед этим Воздушные силы информировали, что враг применяет на Харьковщине и КАБы. По предварительным данным, в результате удара по Харькову поврежден частный дом, есть пострадавший.
- Терехов добавил, что Россия нанесла удар по району жилой застройки, есть информация о пожарах. Впоследствии в ОВА рассказали, что оккупанты нанесли удар и по Дергачам Харьковского района. В то же время на Николаевщине были слышны взрывы, сообщил начальник МВА Снигиревки Иван Кухта.
- В Воздушных силах добавили, что противник применил 10 дронов-камикадзе типа "Шахед" с территории временно оккупированного Крыма, а также и две зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской области в направлении Харьковщины.
- Там отметили, что в результате боевой работы подразделениями мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены все 10 ударных беспилотников в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.