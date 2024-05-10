Російські загарбники пізно вночі 10 травня запустили свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це тривоги лунали у низці областей нашої держави. На жаль, вибухи прогриміли відразу у декількох регіонах.
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Що розповіли у Повітряних силах
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері телемарафону, коментуючи нічний удар Росії по Україні, заявив, що це був "класичний турбуючий вогонь".
Цієї ночі ми вже бачили класичний турбуючий вогонь. Десять безпілотних летальних апаратів, які ворог запустив з території тимчасово окупованого Криму, а саме з мису Чауда,
– сказав він.
За його словами, дрони були знищені на півдні. Спершу вони рухались на Миколаївську та Херсонську області, однак там їх ліквідували наші мобільні вогневі групи.
Ба більше ворог застосовував дві зенітні ракети С-300/С-400, бив по Харкову, по цивільній інфраструктурі.
Втім, все ж станом на сьогодні ситуація залишається стабільною.
Нічний ворожий обстріл: що відомо
- О 03:18 уночі 10 травня місцеві телеграм-канали у Харківській області повідомили про ракети, які російські окупанти запустили на регіон. Мовилося про обстріл із балістичного озброєння. Через кілька хвилин пролунали гучні вибухи.
- Вже о 03:35 надійшло повідомлення про повторний обстріл. Перед цим Повітряні сили інформували, що ворог застосовує на Харківщині й КАБи. За попередніми даними, внаслідок удару по Харкову пошкоджено приватний будинок, є постраждалий.
- Терехов додав, що Росія завдала удару по району житлової забудови, є інформація про пожежі. Згодом в ОВА розповіли, що окупанти завдали удару й по Дергачах Харківського району. Водночас на Миколаївщині було чути вибухи, повідомив начальник МВА Снігурівки Іван Кухта.
- В Повітряних силах додали, що противник застосував 10 дронів-камікадзе типу "Шахед" із території тимчасово окупованого Криму, а також та дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області у напрямку Харківщини.
- Там наголосили, що в результаті бойової роботи підрозділами мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України знищено всі 10 ударних безпілотників у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.