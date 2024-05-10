Російські загарбники пізно вночі 10 травня запустили свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це тривоги лунали у низці областей нашої держави. На жаль, вибухи прогриміли відразу у декількох регіонах.

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Що розповіли у Повітряних силах

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в етері телемарафону, коментуючи нічний удар Росії по Україні, заявив, що це був "класичний турбуючий вогонь".

Цієї ночі ми вже бачили класичний турбуючий вогонь. Десять безпілотних летальних апаратів, які ворог запустив з території тимчасово окупованого Криму, а саме з мису Чауда,

– сказав він.

За його словами, дрони були знищені на півдні. Спершу вони рухались на Миколаївську та Херсонську області, однак там їх ліквідували наші мобільні вогневі групи.

Ба більше ворог застосовував дві зенітні ракети С-300/С-400, бив по Харкову, по цивільній інфраструктурі.

Втім, все ж станом на сьогодні ситуація залишається стабільною.

Нічний ворожий обстріл: що відомо