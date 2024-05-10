Вдень 10 травня у Києві, у північних, центральних та східних областях повідомили про небезпеку з повітря.

Дивіться також Чи втратить Зеленський легітимність після 21 травня: Малюська каже, що Конституція "неідеальна"

Ворог може пускати балістику

О 13:06 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

У яких областях оголосили тривогу / Фото alerts.in.ua

Після 13:30 почали давати відбої. Загроза балістики зберіглася для Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей.

Нагадаємо, що вночі росіяни вдарили по Харківській та Миколаївській областях. Ворог використав балістичні ракети, КАБи та "Шахеди".

Коментуючи нічний удар, речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що це був "класичний турбуючий вогонь".

Противник запустив 10 дронів – камікадзе, які були знищені на півдні. Також окупанти випустили зенітні ракети С-300/С-400 по Харкову з Бєлгородської області.

У Харківській ОВА підсумували наслідки нічної атаки.

Внаслідок ворожого ракетного обстрілу по Харкову пошкоджено 12 приватних будинків. Постраждали 11-річна дитина та жінка 72-років. У них – гостра реакція на стрес.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 21 населений пункт Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори.

Окупанти поцілили по об'єкту інфраструктури КАБом у Дергачах Харківського району. Пошкоджено близько 25 будівель та споруд, 33 торгівельні павільйони.

Внаслідок артобстрілу села Липці Харківського району горів дах приватного будинку та господарча споруда. Постраждала 62-річна жінка.

Росіяни намагалися прорвати оборону на півночі Харківщини

У Міноборони розповіли про обстановку на Харківщині. Протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб.

Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником української лінії оборони під прикриттям бронетехніки.

Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи.