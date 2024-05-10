Володимир Зеленський не втратить своєю легітимність після 21 травня. На цьому наголосив міністр юстицій Денис Малюська.

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Творці Конституції не вірили у війну

Посадовець підкреслив, що повноваження президента тривають до обрання наступного. Однак, він визнав "неідеальність" Конституції.

За словами Малюська, чимало норм основного закону України сформульовано у такий спосіб, що завжди можна до чогось придратися.

Міністр зазначив, що творці Конституції мало вірили у можливість повномасштабної війни, а тому не приділили належної уваги відповідним нормам.

Тому навколо термінів повноваження Зеленського може виникнути багато галасу і шуму.

Раніше Центрвиборчком вказав на закладену у Конституції безперервність здійснення влади та виконання президентом повноважень до вступу на посаду його наступника. У ЦВК наголосили, що під час дії воєнного стану Верховний головнокомандувач є персоною недоторканою. Вибори ж президента мають бути призначені упродовж 30 днів після завершення воєнного стану.

Нагадаємо, що посіяння сумніву щодо законності президентства Зеленського є частиною російської ІПСО під назвою "Майдан – 3". Про цю спецоперацію вже не раз попереджали у ГУР.

Задум ворога полягає у тому, аби на першу половину червня розхитати ситуацію в нашій державі, а тоді, скориставшись цим, завдати Україні військової поразки на сході

Коментар Зеленського

Володимир Зеленський неодноразово коментував питання виборів у 2024 році. Глава держави вказував на те, що для проведення виборів спершу потрібно змінити чинне законодавство, яке забороняє вибори під час воєнного стану.

Якби навіть такої заборони не існувало, провести вибори, аби вони були легітимними і визнані світом, в умовах війни дуже важко. По-перше, значна частина українських громадян перебуває на окупованих територіях, а інша – за кордоном. Аби організувати голосування за кордоном, потрібна спеціальна інфраструктура, якої в нас немає.