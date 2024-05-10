Про це інформує Головне управління розвідки МО України. Відповідне повідомлення було опубліковане в п'ятницю, 10 травня.

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Про що сказали в ГУР

У розвідці зазначили, що військовими цілями противника є не лише військові об'єкти, а також цивільна інфраструктура: лікарні, вокзали, скупчення людей.

Спроби російських інформаційних кампаній з використанням політичних гасел, що роз'єднують суспільство – паразитують на справжніх проблемах, але чимало з них спричинені агресією путінської Росії,

– розповіли у відомстві.

У ГУР наголосили, що у цей важкий час є потреба дотримуватися внутрішньої єдності, підтримувати одне одного. Ворог уміє чудово маніпулювати почуттями та зневірою, емоціями та фактами, перемішує правду з брехнею.

"Українські фахівці з інформаційних операцій роблять усе можливе для захисту нашого суспільства, проте нам потрібні також ваші розуміння та допомога", – додали розвідники.

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