Однак, за даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, це є не більше, ніж черговий вкид ворога. Вочевидь росіяни хочуть налаштувати українців проти чинної влади, що останнім часом досить показово видно в їхніх інформаційній брехні.

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Хочуть посіяти паніку

Центр повідомляє, що інформацію про "відставку Сирського" активно поширює анонімний акаунт, який здебільшого поширює російські наративи про Україну.

Жодних доказів на підтримку своїх "зрадницьких" тез автор, звісно ж, не наводить. Зокрема, в офіційних джерелах немає інформації про майбутню відставку Сирського.

Тому довіряти таким анонімним заявам не можна, їх єдина мета – посіяти паніку серед українців та налаштувати їх проти чинної влади,

– кажуть у SPRAVDI.

Мережею шириться фейк про відставку Сирського / Фото SPRAVDI

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