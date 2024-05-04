Однак, за даними Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, це є не більше, ніж черговий вкид ворога. Вочевидь росіяни хочуть налаштувати українців проти чинної влади, що останнім часом досить показово видно в їхніх інформаційній брехні.
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Хочуть посіяти паніку
Центр повідомляє, що інформацію про "відставку Сирського" активно поширює анонімний акаунт, який здебільшого поширює російські наративи про Україну.
Жодних доказів на підтримку своїх "зрадницьких" тез автор, звісно ж, не наводить. Зокрема, в офіційних джерелах немає інформації про майбутню відставку Сирського.
Тому довіряти таким анонімним заявам не можна, їх єдина мета – посіяти паніку серед українців та налаштувати їх проти чинної влади,
– кажуть у SPRAVDI.
Мережею шириться фейк про відставку Сирського / Фото SPRAVDI
Фейки, які поширюють росіяни у мережі: останні новини
- Днями у мережі російські пропагандисти розповсюджували фейк щодо колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Росіяни заявляють, що Зеленський буцімто наказав СБУ тримати його під посиленою охороною. Вочевидь ворог намагався підживити давній наратив про "конфлікт між Залужним і Зеленським".
- Зокрема, раніше росіяни розповсюджували фейк про те, що йде підготовка до наступу на Сумську область. У Центрі протидії дезінформації зазначили, що таким чином окупанти продовжують кампанію "пропаганди страху" на прикордонні регіони України.
- Ба більше, Кремль розпочав нову інформаційну кампанію, щоб зірвати мобілізацію в Україні. Наразі, в соціальній мережі TikTok поширюються відео, на яких чоловіки демонструють свій відпочинок за кордоном і називають себе "ухилянтами". У ГУР заявили, що це є ворожа пропагандистська кампанія.
- Ще на початку березня у ГУР попереджали, що Росія планує запустити наступну масштабну дезінформаційну кампанію проти України, відому як "Майдан-3". Кремль має намір підірвати українське суспільство зсередини, поширюючи наративи про "зраду" та використовуючи максимально чутливі теми для маніпуляції.