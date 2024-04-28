У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначають, що опублікована росіянами інформація не відповідає дійсності. Також там додали, що все робиться для того, аби підживити давній наратив про "конфлікт між Залужним та Зеленським".

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Черговий фейк від росіян

Російські пропагандисти заявляють, що Зеленський нібито віддав наказ СБУ, щоб ті тримали Залужного під посиленою охороною.

Цей фейк пропаганда вже поширювала у 2023 році. Тоді вони писали, що головкома ЗСУ Залужного і командувача Сухопутних військ Сирського заарештували за нібито їхню незгоду з позицією президента Зеленського,

– зазначається у повідомленні.

Насправді ж, Залужного ніхто не арештовував, після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ, його було призначено у Велику Британію.

Зазначається, що цим фейком росіяни намагаються здути пил із наративу про "конфлікт Зеленського та Залужного".

Фейк росіян / Фото SPRAVDI

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