В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечают, что опубликованная россиянами информация не соответствует действительности. Также там добавили, что все делается для того, чтобы подпитать давний нарратив о “конфликте между Залужным и Зеленским”.

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Очередной фейк от россиян

Российские пропагандисты заявляют, что Зеленский якобы отдал приказ СБУ, чтобы те держали Залужного под усиленной охраной.

Этот фейк пропаганда уже распространялась в 2023 году. Тогда они писали, что главкома ВСУ Залужного и командующего Сухопутными войсками Сырского арестовали за якобы их несогласие с позицией президента Зеленского,

– указывается в уведомлении.

На самом же деле, Залужного никто не арестовывал, после освобождения от должности главнокомандующего ВСУ, он был назначен в Великобританию.

Указывается, что этим фейком россияне пытаются сдуть пыль с нарративом о "конфликте Зеленского и Залужного".

Фейк россиян / Фото SPRAVDI

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