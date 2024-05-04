Однако, по данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, это не более, чем очередной вброс врага. Очевидно россияне хотят настроить украинцев против действующей власти, что в последнее время достаточно показательно видно в их информационной лжи.
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Хотят посеять панику
Центр сообщает, что информацию об "отставке Сырского" активно распространяет анонимный аккаунт, который в основном распространяет российские нарративы об Украине.
Никаких доказательств в поддержку своих "предательских" тезисов автор, конечно же, не приводит. В частности, в официальных источниках нет информации о предстоящей отставке Сырского.
Поэтому доверять таким анонимным заявлениям нельзя, их единственная цель – посеять панику среди украинцев и настроить их против действующей власти,
– говорят в SPRAVDI.
В сети распространяется фейк об отставке Сырского / Фото SPRAVDI
Фейки, которые распространяют россияне в сети: последние новости
- На днях в сети российские пропагандисты распространяли фейк относительно бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Россияне заявляют, что Зеленский якобы приказал СБУ держать его под усиленной охраной. Очевидно враг пытался подпитать давний нарратив о "конфликте между Залужным и Зеленским".
- В частности, ранее россияне распространяли фейк о том, что идет подготовка к наступлению на Сумскую область. В Центре противодействия дезинформации отметили, что таким образом оккупанты продолжают кампанию "пропаганды страха" на приграничные регионы Украины.
- Более того, Кремль начал новую информационную кампанию, чтобы сорвать мобилизацию в Украине. Сейчас, в социальной сети TikTok распространяются видео, на которых мужчины демонстрируют свой отдых за рубежом и называют себя "уклонистами". В ГУР заявили, что это враждебная пропагандистская кампания.
- Еще в начале марта в ГУР предупреждали, что Россия планирует запустить следующую масштабную дезинформационную кампанию против Украины, известную как "Майдан-3". Кремль намерен подорвать украинское общество изнутри, распространяя нарративы о "предательстве" и используя максимально чувствительные темы для манипуляции.