Однако, по данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, это не более, чем очередной вброс врага. Очевидно россияне хотят настроить украинцев против действующей власти, что в последнее время достаточно показательно видно в их информационной лжи.

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Хотят посеять панику

Центр сообщает, что информацию об "отставке Сырского" активно распространяет анонимный аккаунт, который в основном распространяет российские нарративы об Украине.

Никаких доказательств в поддержку своих "предательских" тезисов автор, конечно же, не приводит. В частности, в официальных источниках нет информации о предстоящей отставке Сырского.

Поэтому доверять таким анонимным заявлениям нельзя, их единственная цель – посеять панику среди украинцев и настроить их против действующей власти,

– говорят в SPRAVDI.

В сети распространяется фейк об отставке Сырского / Фото SPRAVDI

Фейки, которые распространяют россияне в сети: последние новости