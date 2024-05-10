Об этом информирует Главное управление разведки МО Украины. Соответствующее сообщение было опубликовано в пятницу, 10 мая.
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О чем сказали в ГУР
В разведке отметили, что военными целями противника являются не только военные объекты, а также гражданская инфраструктура: больницы, вокзалы, скопления людей.
Попытки российских информационных кампаний с использованием политических лозунгов, что разъединяют общество – паразитируют на настоящих проблемах, но многие из них вызваны агрессией путинской России,
– рассказали в ведомстве.
В ГУР отметили, что в это трудное время есть необходимость придерживаться внутреннего единства, поддерживать друг друга. Враг умеет прекрасно манипулировать чувствами и унынием, эмоциями и фактами, перемешивает правду с ложью.
"Украинские специалисты по информационным операциям делают все возможное для защиты нашего общества, однако нам нужны также ваши понимание и помощь", – добавили разведчики.
"Вброс" врага о Сырском: что известно
- В соцсети Х (бывший твитер) распространялась информация относительно Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В ней говорилось о том, что он якобы подал в отставку, однако в аппарате президента документ якобы отказались регистрировать соответствующим образом.
- Однако, по данным Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, это не более, чем очередной вброс врага.
- Очевидно таким образом россияне в очередной раз хотят настроить украинцев против действующей власти, что в последнее время достаточно показательно видно в их информационной лжи.