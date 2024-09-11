В Воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления. 24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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18:53, 11 сентября Отбой угрозы!

18:38, 11 сентября Сохраняется угроза применения баллистики с северо-востока!

18:30, 11 сентября Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

18:13, 11 сентября Ракета на Полтавщину с Сумщины!