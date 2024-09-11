В Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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18:53, 11 вересня Відбій загрози!

18:38, 11 вересня Зберігається загроза застосування балістики з північного-сходу!

18:30, 11 вересня Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

18:13, 11 вересня Ракета на Полтавщину з Сумщини!