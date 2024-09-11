В Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного напрямку. 24 Канал закликає перебувати в укриттях в разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Відбій загрози!
Зберігається загроза застосування балістики з північного-сходу!
Де оголошена повітряна тривога: дивіться на карті
Ракета на Полтавщину з Сумщини!
В Повітряних силах повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння з північного напрямку.