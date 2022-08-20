После 14:00 в большинстве регионов Украины объявили об угрозе ракетных обстрелов. Сначала сирены прозвучали на Севере, Юге, в Центре и на Востоке Украины. Потом присоединились и западные регионы.
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В каких регионах объявили воздушную тревогу
В общей сложности в обед 20 августа тревожные сирены звучали в:
- Волынской области;
- Ровненской области;
- Тернопольской области;
- Львовской области;
- Ивано-Франковская область;
- Закарпатской области;
- Черновицкой области;
- Хмельницкая область;
- Житомирской области;
- Винницкой области;
- Киеве и Киевской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Николаевской области;
- Одесской области;
- Запорожской области;
- Донецкая область;
- Днепропетровской области;
- Харьковской области;
- Полтавской области;
- Сумской области;
- Черниговская область.
Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Ее там объявили еще 4 апреля – с тех пор она не прекращалась.
Заметим, что в Херсонской области воздушная тревога не объявлена. Но все же призываем местных жителей ориентироваться по сигналам воздушной тревоги в других регионах.
Не покидайте укрытие до отбоя
Призываем жителей регионов, в которых объявили воздушную тревогу, находиться в укрытиях или по крайней мере соблюдать "правила двух стен".
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