После 14:00 в большинстве регионов Украины объявили об угрозе ракетных обстрелов. Сначала сирены прозвучали на Севере, Юге, в Центре и на Востоке Украины. Потом присоединились и западные регионы.

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В каких регионах объявили воздушную тревогу

В общей сложности в обед 20 августа тревожные сирены звучали в:

Волынской области;

Ровненской области;

Тернопольской области;

Львовской области;

Ивано-Франковская область;

Закарпатской области;

Черновицкой области;

Хмельницкая область;

Житомирской области;

Винницкой области;

Киеве и Киевской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Николаевской области;

Одесской области;

Запорожской области;

Донецкая область;

Днепропетровской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Сумской области;

Черниговская область.

Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Ее там объявили еще 4 апреля – с тех пор она не прекращалась.

Заметим, что в Херсонской области воздушная тревога не объявлена. Но все же призываем местных жителей ориентироваться по сигналам воздушной тревоги в других регионах.

Не покидайте укрытие до отбоя

Призываем жителей регионов, в которых объявили воздушную тревогу, находиться в укрытиях или по крайней мере соблюдать "правила двух стен".

Важно! Не публикуйте адреса, фото и видео прилетов, ведь так вы помогаете врагу корректировать огонь. Также ни в коем случае не обнародуйте работу украинской ПВО.