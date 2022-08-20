После 14:00 в большинстве регионов Украины объявили об угрозе ракетных обстрелов. Сначала сирены прозвучали на Севере, Юге, в Центре и на Востоке Украины. Потом присоединились и западные регионы.

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В каких регионах объявили воздушную тревогу

В общей сложности в обед 20 августа тревожные сирены звучали в:

  • Волынской области;
  • Ровненской области;
  • Тернопольской области;
  • Львовской области;
  • Ивано-Франковская область;
  • Закарпатской области;
  • Черновицкой области;
  • Хмельницкая область;
  • Житомирской области;
  • Винницкой области;
  • Киеве и Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области;
  • Одесской области;
  • Запорожской области;
  • Донецкая область;
  • Днепропетровской области;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области;
  • Черниговская область.

Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Ее там объявили еще 4 апреля – с тех пор она не прекращалась.

Заметим, что в Херсонской области воздушная тревога не объявлена. Но все же призываем местных жителей ориентироваться по сигналам воздушной тревоги в других регионах.

Не покидайте укрытие до отбоя

Призываем жителей регионов, в которых объявили воздушную тревогу, находиться в укрытиях или по крайней мере соблюдать "правила двух стен".

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