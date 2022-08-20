Так, після 14:00 у більшості регіонів України оголосили про загрозу ракетного обстрілу. Спершу сирени пролунали на Півночі, Півдні, у Центрі та на Сході України. Згодом долучились і західні регіони.
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У яких регіонах оголосили повітряну тривогу
Загалом в обід 20 серпня тривожні сирени лунали у:
- Волинській області;
- Рівненській області;
- Тернопільській області;
- Львівській області;
- Івано-Франківській області;
- Закарпатській області;
- Чернівецькій області;
- Хмельницькій області;
- Житомирській області;
- Вінницькій області;
- Києві та Київській області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Миколаївській області;
- Одеській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області;
- Дніпропетровській області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Сумській області;
- Чернігівській області.
Також повітряна тривога триває на Луганщині. Її там оголосили ще 4 квітня – відтоді вона не припинялася.
Згодом у більшості областях почалися відбої. Станом на 15:00 тривога була оголошена лише на Волині, Львівщині, Рівненщині, Хмельниччині, Тернопільщині, Львівщині, а також у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Пізніше про відбій загрози сповістили й у цих регіонах.
Зауважимо, що у Херсонській області повітряна тривога не оголошена. Але все ж закликаємо місцевих жителів орієнтуватися за сигналами повітряної тривоги у сусідніх регіонах.
Не покидайте укриття до відбою
Закликаємо жителів регіонів, у яких оголосили повітряну тривогу, перебувати в укриттях або принаймні дотримуватися "правила двох стін".
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