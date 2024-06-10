24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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19:04, 10 июня

Объявили отбой воздушной тревоги.

18:46, 10 июня

Примерно 15 минут до этого было движение скоростных целей в направлении Очакова Николаевской области, а также в направлении Одесской области с Черного моря.

18:46, 10 июня

В мониторинговых каналах отмечают об угрозе вражеского Су из Курска.

18:45, 10 июня

"Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Черкасская, Винницкая области – ракетная опасность", – сообщили в Воздушных силах.

18:44, 10 июня

Киев и область, Винницкая и Черкасская области – объявлена воздушная тревога.