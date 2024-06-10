24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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19:04, 10 червня Оголосили відбій повітряної тривоги.

18:46, 10 червня Приблизно 15 хвилин до цього був рух швидкісних цілей у напрямку Очакова Миколаївської області, а також у напрямку Одещини з Чорного моря.

18:46, 10 червня В моніторингових каналах зазначають про загрозу ворожого Су з Курська.

18:45, 10 червня "Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Черкаська, Вінницька області – ракетна небезпека", – повідомили в Повітряних силах.