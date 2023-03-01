Если вы услышали сирены – немедленно отправьтесь в укрытие. Находитесь там до отбоя тревоги.

Важно Ночная атака дронами и "хлопок" в Крыму: хронология 371 дня войны

19:31 Угроза вражеской атаки сохраняется только в регионах, где тревога непрерывная. В остальных регионах – отбой. 19:23 Волна отбоев воздушной тревоги. Угроза атаки по-прежнему сохраняется в: Сумской области;

Николаевской области;

Запорожской области; Непрерывная тревога продолжается в Луганской области (с 4 апреля 2022) и во временно оккупированном Крыму (с 11 декабря 2022). 19:22 Наблюдатели Monitor сообщают об отсутствии новых запусков ракет россиянами. В Херсонской области объявили отбой тревоги. В других регионах тревога продолжается. 19:18 В Одесской области объявлен отбой воздушной тревоги. В то же время сирены прозвучали в Херсонской области.

19:14 Тревоги прозвучали в Николаевской и Одесской областях. По данным Monitor, россияне запускают сверхзвуковые ракеты.

19:13 По данным Monitor, зафиксированы ракеты в направлении Кременчуга Полтавской области. Есть сообщения о взрывах в городе, однако комментариев от официальных представителей власти пока нет.

19:10 По данным мониторинговой группы Monitor, причиной тревоги стала активность вражеской авиации на северо-восточном направлении. Зафиксированы запуски ракет в направлении Сумской области.

19:08 Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу.