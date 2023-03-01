Если вы услышали сирены – немедленно отправьтесь в укрытие. Находитесь там до отбоя тревоги. Важно Ночная атака дронами и "хлопок" в Крыму: хронология 371 дня войны 19:31Угроза вражеской атаки сохраняется только в регионах, где тревога непрерывная. В остальных регионах –отбой. 19:23 Волна отбоев воздушной тревоги. Угроза атаки по-прежнему сохраняется в: Сумской области; Николаевской области; Запорожской области; Непрерывная тревога продолжается в Луганской области (с 4 апреля 2022) и во временно оккупированном Крыму (с 11 декабря 2022). 19:22 Наблюдатели Monitor сообщают об отсутствии новых запусков ракет россиянами. В Херсонской области объявили отбой тревоги. В других регионах тревога продолжается. 19:18 В Одесской области объявлен отбой воздушной тревоги. В то же время сирены прозвучали в Херсонской области. 19:14 Тревоги прозвучали в Николаевской и Одесской областях. По данным Monitor, россияне запускают сверхзвуковые ракеты. 19:13 По данным Monitor, зафиксированы ракеты в направлении Кременчуга Полтавской области. Есть сообщения о взрывах в городе, однако комментариев от официальных представителей власти пока нет. 19:10 По данным мониторинговой группы Monitor, причиной тревоги стала активность вражеской авиации на северо-восточном направлении. Зафиксированы запуски ракет в направлении Сумской области. 19:08 Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу. 19:05 Сирены известили о воздушной тревоге в ряде областей. В частности, сигналы тревоги прозвучали в: Киеве и Киевской области; Черниговской области; Сумской области; Полтавской области; Харьковской области; Донецкойобласти; Запорожской области; Днепропетровской области; Кировоградской области; Черкасской области; Винницкой области; Житомирской области.