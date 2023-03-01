Повітряна тривога у низці областей тривала здебільшого близько 20 хвилин. Однак були повідомлення про вибухи. ВажливоНічна атака дронами та "бавовна" у Криму: хронологія 371 дня війни 19:31Загроза ворожої атаки зберігається тільки в регіонах, де тривога безперервна. В інших регіонах –відбій. 19:23 Хвиля відбоїв повітряної тривоги. Загроза атаки досі зберігається у: Сумській області; Миколаївській області; Запорізькій області; Безперервна тривога триває у Луганській області (з 4 квітня 2022 року) та в тимчасово окупованому Криму (з 11 грудня 2022 року). 19:22 Спостерігачі Monitor повідомляють про відсутність нових запусків ракет росіянами. Водночас у Херсонській області оголосили відбій тривоги. В Інших регіонах тривога триває. 19:18 В Одеській області оголошено відбій повітряної тривоги. Водночас сирени пролунали у Херсонській області. 19:14 Тривоги пролунали у Миколаївській та Одеській областях. За даними Monitor, росіяни запускають надзвукові ракети. 19:13 За даними Monitor, зафіксовані ракети у напрямку Кременчука Полтавської області. Є повідомлення про вибухи у Кременчуцькому районі, однак коментарів від офіційних представників влади поки що немає. 19:10 За даними моніторингової групи Monitor, причиною тривоги стала активність ворожої авіації на північно-східному напрямку. Зафіксовані запуски ракет у напрямку Сумщини. Є повідомлення про вибухи. 19:08 Голова Офісу Президента Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати повітряну тривогу. 19:05 Сирени сповістили про повітрянутривогу в низці областей. Зокрема сигнали тривоги пролунали у: Києві та Київській області; Чернігівській області; Сумській області; Полтавській області; Харківській області; Донецькій області; Запорізькій області; Дніпропетровській області; Кіровоградській області; Черкаській області; Вінницькій області; Житомирській області.