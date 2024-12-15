Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать тревогу и в случае угрозы немедленно направляться в укрытие. Это поможет уберечь вашу жизнь и облегчит работу защитников неба.

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Что известно о воздушной тревоге в Украине

Так, в 16:31 в ряде областей Украины, включая Киевскую область, была объявлена воздушная тревога.

Угроза применения баллистического вооружения, в областях, где объявлена тревога,

– предупредили Воздушные силы.

По информации мониторов, угроза с Востока.

Где сейчас объявлена воздушная тревога: смотрите на карте

Уже незадолго после этого мониторы сообщили о вероятном обстреле Сумщины. В самом областном центре примерно в 16:48 раздались взрывы. Через несколько минут в пабликах сообщили о повторных выход баллистики с северо-востока. В Сумах снова слышали громкие звуки.