Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття. Це допоможе вберегти ваше життя та полегшить роботу оборонців неба.
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Що відомо про повітряну тривогу в Україні
Так, о 16:31 у низці областей України, включно з Київщиною, було оголошено повітряну тривогу.
Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошена тривога,
– попередили Повітряні сили.
За інформацією моніторів, загроза зі Сходу.
Де зараз оголошена повітряна тривога: дивіться на карті
Вже незадовго після цього монітори повідомили про ймовірний обстріл Сумщини. У самому обласному центрі приблизно о 16:48 пролунали вибухи. За кілька хвилин у пабліках повідомили про повторних вихід балістики з північного сходу. У Сумах знову чули гучні звуки.