Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття. Це допоможе вберегти ваше життя та полегшить роботу оборонців неба.

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Що відомо про повітряну тривогу в Україні

Так, о 16:31 у низці областей України, включно з Київщиною, було оголошено повітряну тривогу.

Загроза застосування балістичного озброєння, в областях де оголошена тривога,

– попередили Повітряні сили.

За інформацією моніторів, загроза зі Сходу.

Де зараз оголошена повітряна тривога: дивіться на карті

Вже незадовго після цього монітори повідомили про ймовірний обстріл Сумщини. У самому обласному центрі приблизно о 16:48 пролунали вибухи. За кілька хвилин у пабліках повідомили про повторних вихід балістики з північного сходу. У Сумах знову чули гучні звуки.