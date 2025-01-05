Так, причиной сирен является угроза применения ударных БпЛА и баллистики, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать тревогу и направляться в укрытие.
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В части областей Украины воет тревога
Воздушные силы снова предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
По областям распространяются отбои тревог.
Скоростная цель на Сумщине!
Киев – в укрытие!
UPD: сообщается, что ракета исчезла в области.
Скоростная цель на юге Черниговщины, курс юго-западный!
Где сейчас тревога: смотрите на карте
Ракетная опасность для восточных областей!
Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!
БпЛА в северо-восточной части Киевщины, курс западный.
Разведывательный БпЛА севернее Кривого Рога.