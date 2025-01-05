Так, причиной сирен является угроза применения ударных БпЛА и баллистики, сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать тревогу и направляться в укрытие.

Смотрите также Мир за 24 часа, Третья мировая и война "Оси зла": каким будет 2025 для мира и что принес 2024

В части областей Украины воет тревога

13:10, 5 января Воздушные силы снова предупредили об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

13:03, 5 января По областям распространяются отбои тревог.

12:31, 5 января Скоростная цель на Сумщине!

12:21, 5 января Киев – в укрытие! UPD: сообщается, что ракета исчезла в области.

12:21, 5 января Скоростная цель на юге Черниговщины, курс юго-западный!

12:13, 5 января Где сейчас тревога: смотрите на карте

12:10, 5 января Ракетная опасность для восточных областей!

12:03, 5 января Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!